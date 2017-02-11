«Нафтогаз Украины» обнаружил подозрительные сделки в дочерней компании
Глава правления «Нафтогаза Украины» обнаружил «подозрительные сделки» на 1,5 млрд. гривен, заключенные в 2016 году их дочерней компанией «Укртрансгаз».
«В 2015 году наша дочерняя компания ("Укртрансгаз" - прим. РП) прошла аудит. По его результатам аудитор обнаружил подозрительные операции приблизительно на 500 млн гривен. Этот аудит стал основанием для внутреннего расследования,» - сообщает глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев со ссылкой на агентство УНИАН.
Он добавил, что в отношении другой дочерней компании - «Укргаздобычи» - подобных сделок не обнаружено.
По информации ТАСС, 100% акций «Укргаздобычи» - собственность государственной нефтегазовой компания «Нафтогаз Украины». Она участвует в транзите газа из России в страны ЕС.
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