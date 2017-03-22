«Нафтогаз» признает банкротство в случае проигрыша дела «Газпрому» в суде Стокгольма
Компании «Нафтогаз» придется распродать все свои активы и объявить себя банкротом, если она проиграет «Газпрому» дело, находящееся на рассмотрении в Стокгольмском суде. Такое заявление сделал главный коммерческий директор украинской газовой корпорации Юрий Витренко.
- Мы не хотим проигрывать «Газпрому», но даже если будет решение, это будут обязательства «Нафтогазу», а не государству, «Нафтогаз» просто станет банкротом, активы в таком случае будут распродаваться, — цитирует Витренко «Лайф».
По словам коммерческого директора, сумма претензий российского газового концерна уже превышает 50 миллиардов долларов, но до начала слушаний по делу может вырасти до 80 миллиардов долларов.
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