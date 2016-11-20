«Нафтогаз» пригрозил «Газпрому» подорожанием транзита на миллиарды долларов
Если российская компания проиграет тяжбу в Стокгольмском арбитраже, то транзит газа для нее через украинскую территорию вырастет на четыре миллиарда долларов в год.
Кроме того, «Газпрому» придется выплатить в качестве компенсации «Нафтогазу» «десятки миллионов долларов» и продавать топливо украинскому партнеру по гораздо более низкой цене. Об этом на своей странице в Facebook написал коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Он отметил, что Киев уверен в своей юридической позиции, хотя она и «не из легких». «Мир смотрит на этот арбитраж как на тест для Украины - насколько мы как страна готовы отстаивать свои национальные интересы», - написал он.
Слушания по делу о транзите российского газа через территорию Украины стартуют в Стокгольмском арбитраже 21 ноября.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии