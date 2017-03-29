«Нафтогаз» подал иск к Еврокомиссии с требованием запретить «Газпрому» доступ к OPAL

Решение Еврокомиссии, позволяющее российскому «Газпрому» значительно увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы поставок по «Северному потоку» пытается оспорить в Европейском суде «Нафтогаз Украины».

Компания аргументирует свой иск тем, что решение было принято за пределами полномочий Еврокомиссии, - сообщает «Интерфакс».

Кроме того, по мнению «Нафтогаза», разрешительный вердикт противоречит директиве ЕС 2009/73 и не способствует усилению конкуренции, создает угрозы безопасности поставок на Украину и другие восточноевропейские страны, а также препятствует эффективному функционированию внутреннего рынка ЕС и Энергетического сообщества, поскольку усиливает доминирование «Газпрома» и связанных с ним компаний.

Ранее с аналогичным иском в Европейский суд обратились компания PGNiG Supply&Trading и Польша, в связи с чем решение Еврокомиссии о снятии с «Газпрома» ограничений на доступ к газопроводу Opal временно приостановлено.

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