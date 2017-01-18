«Нафтогаз» отказался заплатить «Газпрому» 5,3 миллиарда долларов за газ

«Нафтогаз Украины» отказался оплатить счет от российской корпорации «Газпром» на сумму 5,3 миллиарда долларов за газ по правилу «бери или плати», сообщили в пресс-службе госхолдинга.

Как уточняется в материале, «Нафтогаз» не намерен оплачивать счет до решения Стокгольмского арбитража.

В «Нафтогазе» «Интерфаксу» сообщили, что в 2016 году компания неоднократно заявляла о своей готовности приобрести природный газ у «Газпрома» на условиях, которые применялись к закупкам газа у этого поставщика в 2014 и 2015 годах, однако российская компания отказалась от подписания таких дополнений в 2016 году.

В июне 2014 года «Газпром» обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с «Нафтогаза» долга за поставленный в 2013 и 2014 годах газ. «Нафтогаз» в ответ подал иск о ретроактивном изменении цены и возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта.

Вынесение решения арбитрами по контракту на поставку газа планируется в конце марта 2017 года.