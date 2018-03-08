«Нафтогаз» обвинил украинцев в газовом кризисе

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев обвинил в тяжелой экономической ситуации компании политиков прошлого, которые предпочитали закупать газ у России, и простых украинцев, которые, по его мнению, потребляют слишком много газа.

«Украина была жертвой так называемого замкнутого круга, связанного с потреблением газа из России», — заявил Кобелев.

По его словам, предыдущие власти страны считали, что Украина производит супердешевый газ, а также, что Украина должна покупать газ только в России.

При этом он подчеркнул, что Украина не производит газ с 1970 года.

«В результате этой политической позиции у нас было гигантское неэффективное потребление. Украина потребляла в шесть раз больше газа в сравнении с какой-либо сопоставимой европейской страной», — цитирует «РИА Новости» слова Кобелева.

Причиной такого расточительства, по словам главы «Нафтогаза», стала стоимость газа для домохозяйств со скидкой 95 процентов от рыночной стоимости.

В завершении своей речи он вновь призвал украинцев «прикрутить» газ.