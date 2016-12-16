«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в подготовке «газового кризиса» с целью надавить на ЕС

Компания «Нафтогаз Украины» выступила с официальным заявлением, в котором обвинила «Газпром» в подготовке газового кризиса в январе-феврале 2017 года.

«Нафтогаз» расценивает заявление «Газпрома» о возможности отключения газа европейским потребителям как подготовку Россией нового газового кризиса в январе – феврале 2017 года с целью продвижения собственных интересов в отношениях с ЕС», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы организации.

Как подчеркивается в документе, Украина закупила достаточное количество топлива для безболезненного прохождения зимы.

«Украинская сторона в полной мере осознает критическую важность поставок газа из стран ЕС для энергетической безопасности государства, а также важность сохранения поддержки Украины со стороны западных партнеров. Подчеркиваю, что «Нафтогаз» никогда не нарушал свои транзитные обязательства. Как известно, «Газпром» не предоставил никаких доказательств нарушения нами контракта в 2006 и 2009 годах, но использовал искусственно созданные кризисные ситуации для продвижения своих интересов. Мы еще раз подтверждаем готовность выполнять свои обязательства по транзиту в полном соответствии с контрактом», - заявил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил об опасениях по поводу транзита газа через территорию Украины, поскольку в этой стране могут незаконно отбирать топливо, предназначенное для европейских потребителей. В этой связи Миллер пригрозил, что в случае несанкционированного отбора транзитного газа «Газпром» прекратит поставки.

«В контракте 2009 года очень четко написано, что в случае, если Украина начинает несанкционированный отбор, «Газпром» имеет право ограничивать поставки в объеме несанкционированного отбора. «Газпром» может осуществлять ограничение поставок непропорционально. Также предусмотрена возможность, что даже в случае единичного несанкционированного отбора «Газпром» сразу может прекратить поставки», - подчеркнул Миллер.