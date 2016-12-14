«Нафтогаз» будет должен РФ 38 млрд долларов в случае проигрыша в суде

Проигрыш в Стокгольмском арбитраже обернется для «Нафтогаза» неподъемной суммой – компания должна будет выплатить «Газпрому» 38 миллиардов долларов. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Он уточнил, что речь идет о первом иске – по контракту о поставках топлива Украине по принципу «бери или плати». Коболев отметил, что у украинской стороны на случай проигрыша есть план «Б», но уть его ракрыть отказался, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «24».

Что касается второго иска – о транзите газа, то поражение не грозит «Нафтогазу» большими потерями. Требования российской стороны «сохраняют статус кво», пояснил Коболев.

В то же время он выразил надежду, что Стокгольмский арбитраж вынесет решения в пользу Украины. Он добавил, что у Киева «достаточно эффективная позиция».

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Места: Украина
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