В ВКС надеются на сохранность черных ящиков разбившегося Ту-154
Главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев заявил о том, что местонахождение бортовых самописцев потерпевшего крушение Ту-154 установлено.
По словам генерала, черные ящики находятся в киле – части самолета, которая, предположительно, пострадала при катастрофе меньше других. Бондарев выразил надежду на то, что самописцы не получили повреждений и в ближайшее время будут поняты на поверхность.
По мнению главкома, точное местонахождение самолета должно быть установлено в течение суток, сообщают «Известия».
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