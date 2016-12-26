В ВКС надеются на сохранность черных ящиков разбившегося Ту-154

Главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев заявил о том, что местонахождение бортовых самописцев потерпевшего крушение Ту-154 установлено.

По словам генерала, черные ящики находятся в киле – части самолета, которая, предположительно, пострадала при катастрофе меньше других. Бондарев выразил надежду на то, что самописцы не получили повреждений и в ближайшее время будут поняты на поверхность.

По мнению главкома, точное местонахождение самолета должно быть установлено в течение суток, сообщают «Известия».