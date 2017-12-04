У Надежды Савченко свой взгляд на «евромайдан»

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная за убийство российских журналистов в Донбассе, но помилованная президентом РФ, назвала «евромайдан» «революцией достоинства», после которой произошла смена верхушки власти, однако сама система осталась неизменной.

«Поэтому можно говорить: или у нас государственный переворот, который украинцы поддерживают, или у нас незавершенная революция, которую украинцы тоже поддерживают», —заявила Савченко, выступая у заблокированного украинского телеканала NewsOne в Киеве.

Ранее активисты заблокировали офис телеканала NewsOne из-за высказывания депутата Верховной рады Евгения Мураева, который назвал «евромайдан» государственным переворотом, сообщает «Национальная служба новостей».