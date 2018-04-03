От Надежды Савченко сбежал адвокат

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная за убийство российских журналистов в Донбассе, но помилованная президентом РФ, оказалась без адвоката.

Вновь оказавшаяся в тюрьме Савченко, только уже на Украине, подозревается в подготовке госпереворота и терактов в Киеве.

«Самоотвод. Не хотел подавать, но…», — написал адвокат Савченко Виктор Чевгуз, отказавшись представлять ее интересы в суде.

В качестве доказательства он опубликовал фото заявления о расторжении договора о предоставлении правовой помощи.

Вместе с тем, Чевгуз решил умолчать о причинах отказа от участия в резонансном процессе, лишь объяснил данное решение «взаимной договорённостью с Савченко».

Надежда Савченко арестована судом до 20 мая. При этом нахождение в СИЗО не помешало ей опубликовать программу реформ на Украине, сообщает Life.