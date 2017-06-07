Надежду Савченко заподозрили в беременности
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная за убийство российских журналистов в Донбассе, но помилованная президентом РФ, возможно, беременна.
Такое предположение сделали пользователи социальных сетей из-за снимка украинского журналиста Василия Крутчака, опубликованного в Facebook. На фотографии Надежда Савченко запечатлена в свободном красном платье, которое скрывает фигуру депутата, сообщает Ura.ru.
Ранее Савченко призналась, что у нее настолько сложная работа, что она не может завести котенка. О детях вообще и речи нет.
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