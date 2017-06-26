Надежду Савченко забросали яйцами в Николаеве

Атакой с применением продуктов питания закончилась встреча депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченков с жителями города Николаева.

Инцидент произошел на площади Николая Леонтовича. В нападении на парламентария участвовали активисты парии «Свобода», «Национального корпуса» и «Правого сектора» (организация запрещена в РФ). Они обвинили Савченко в работе на российские власти и ФСБ.

Произошедшее потребовало вмешательства полиции. Один из хулиганов был задержан, передает «ФедералПресс» со ссылкой на местные СМИ. Кроме того, на место инцидента приезжала машина скорой помощи, однако о пострадавших в ходе акции не сообщается.