Надежду Савченко допросили в СБУ
Депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко допросили в СБУ по делу о деятельности Донецкой и Луганской народных республик.
Поводом для вызова на допрос послужила недавняя встреча Савченко с лидерами ДНР и ЛНР. Глава ведомства Василий Грицак завил, что лично беседовал с депутатом, и она рассказала ему обо всех обстоятельствах той встречи.
Он также добавил, что относится к действиям Савченко негативно, хотя и не может запретить ей встречаться с кем-либо, сообщает «Ридус» со ссылкой на телеканал «112 Украина».
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