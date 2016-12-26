Депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко допросили в СБУ по делу о деятельности Донецкой и Луганской народных республик.

Поводом для вызова на допрос послужила недавняя встреча Савченко с лидерами ДНР и ЛНР. Глава ведомства Василий Грицак завил, что лично беседовал с депутатом, и она рассказала ему обо всех обстоятельствах той встречи.

Он также добавил, что относится к действиям Савченко негативно, хотя и не может запретить ей встречаться с кем-либо, сообщает «Ридус» со ссылкой на телеканал «112 Украина».