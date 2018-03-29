Надежде Савченко не удалось выйти на свободу

Апелляционный суд Киева отказался выпустить депутата верховной рады Украины Надежду Савченко из СИЗО.

Суд оставил без удовлетворения жалобы адвокатов Савченко на решение о ее аресте, вынесенное на прошлой неделе, сообщает РИА «Новости». В СИЗО депутат должна провести два месяца.

Парламентария обвиняют в планировании терактов, подготовке к государственному перевороту и убийству первых лиц государства. По словам Савченко, что это было политической провокацией, цель которой – убедить политиков в том, что они тоже смертны.