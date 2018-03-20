Надежда Савченко: власти наживаются на войне в Донбассе

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная за убийство российских журналистов в Донбассе, но помилованная президентом РФ, обвинила украинские власти в том, что они наживаются на конфликте в Донбассе.

«Через объект А я узнавала обо всех козьих тропах, о всех коррупционных схемах, которые крышуются СБУ, в том числе о том, сколько что стоит, о том, сколько стоит перевезти какой-то товар, начиная от сигарет, с запада на восток, о том, во сколько обходятся элементарные перевозки помощи, гуманитарного груза нашим пленным», — заявила Савченко.

Она также отметила, что теперь точно знает все лазейки кровавой торговли на войне, которую проводят высшие эшелоны власти Украины.

Ранее Надежду Савченко заподозрили в подготовке теракта в Верховной раде, сообщает РИА Новости.