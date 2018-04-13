Надежда Савченко согласилась прервать голодовку
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта в Киеве, согласилась прервать голодовку, чтобы пройти полиграф.
Ранее она не смогла ответить на вопросы на детекторе лжи, так как ей стало плохо.
«Надежда Викторовна согласилась приостановить голодовку на три дня, чтобы состояние её здоровья позволило пройти полиграф», — заявил ее адвокат Олег Соловей.
Надежду Савченко обвиняют в подготовке госпереворота, а также в намерении «взорвать» раду, сообщает Life.
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