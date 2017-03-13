Надежда Савченко сменила имидж
Украинский народный депутат Надежда Савченко, осужденная за пособничество российских журналистов в Донбассе, но помилованная указом президента РФ, к весне решила сменить имидж, появившись в новом образе в эфире украинского телеканала.
35-летняя Надежда Савченко, ранее категорически отказывавшаяся от макияжа, появилась в эфире программы, ведущей которой она является, с женственной укладкой, а также ярко накрашенными губами. Кроме того, политик надела эффектный наряд зеленого цвета.
По мнению пользователей соцсетей, на изменения, произошедшие в образе Савченко, повлияла весна, сообщает Ura.ru.
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