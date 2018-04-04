Надежда Савченко сбросила в СИЗО 10 кило

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке государственного переворота, за время содержания под стражей похудела на 10 килограммов.

По словам ее сестры, настроение у Савченко боевое и она намерена продолжать объявленную голодовку. Кроме того, в СИЗО она работает с кодексами и конституцией, делая заметки на тему реформ на Украине.

Савченко была арестована Шевченковским судом Киева 23 марта. Мера пресечения избрана до 20 мая без права выхода под залог, сообщает «Украинская правда».