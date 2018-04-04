Надежда Савченко сбросила в СИЗО 10 кило
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке государственного переворота, за время содержания под стражей похудела на 10 килограммов.
По словам ее сестры, настроение у Савченко боевое и она намерена продолжать объявленную голодовку. Кроме того, в СИЗО она работает с кодексами и конституцией, делая заметки на тему реформ на Украине.
Савченко была арестована Шевченковским судом Киева 23 марта. Мера пресечения избрана до 20 мая без права выхода под залог, сообщает «Украинская правда».
Следующая новость РФ даст НАТО ответ на сокращение штата постпредства
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии