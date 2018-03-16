Надежда Савченко попала в базу «Миротворца»

Депутат верховной рады Украины Надежда Савченко включена в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Парламентарий внесена туда как изменница родине и пособница террористов, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на РИА «Новости».

Генпрокуратура Украины намерена арестовать Савченко за подготовку теракта. В связи с этим ведомство попросило Раду лишить ее депутатской неприкосновенности.