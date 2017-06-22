Надежда Савченко показала коллегам неприличный жест

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная за убийство российских журналистов в Донбассе, но помилованная президентом РФ, показала своим коллегам неприличный жест.

Инцидент произошел в ходе заседания в Верховной раде, однако причина, по которой Савченко отличилась жестикулированием, а также кому именно он предназначался, пока не установлены.

Журналисты также были удивлены откровенным нарядом Савченко, которая пришла на заседание в светло-голубой блузке, обнажающей одно плечо, сообщает «ФАН».