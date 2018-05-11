Надежда Савченко осталась без защитников

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке теракта и государственного переворота, а также посягательстве на жизнь первых лиц государства, лишилась своих адвокатов.

Юристы Дмитрий Бугай и Олег Соловей прекратили сотрудничество с Савченко по обоюдному согласию. При этом они пояснили, что причиной тому стало поведение сестры депутата Веры Савченко. Адвокаты рассказали «Интерфаксу», что последняя вела себя некорректно, постоянно вмешивалась в их работу и оказывала на них давление.

Агентству также стало известно, что Савченко отказалась от услуг и третьего адвоката – Александра Шадрина, который начал представлять ее интересы совсем недавно. Однако он не был готов предоставить конкретный комментарий по этому поводу. Юрист отметил, что Савченко необходим адвокат на 14 мая, когда суд будет рассматривать вопрос о продлении срока ее ареста.