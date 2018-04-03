Надежда Савченко опубликовала план обновления Украины

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко разработала и опубликовала план реформ, который, по ее мнению, необходимо провести в стране.

В частности, она предлагает разделить страну на новые административные единицы с населением до 150 тысяч человек. По мнению Савченко, следует провести паспортизацию населенных пунктов, перепись граждан и учет ресурсов страны.

Кроме того, план Савченко также предусматривает изменения избирательной системы, которые позволят украинцам отзывать не оправдавших доверия парламентариев, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Facebook депутата.

Некоторое время назад Савченко заподозрили в подготовке государственного переворота и теракта с целью устранения первых лиц государства. В настоящее время она находится по арестом.

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