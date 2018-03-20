Надежда Савченко опасается за свою жизнь

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная за убийство российских журналистов в Донбассе, но помилованная президентом РФ, заявила, что президент Украины Петр Порошенко отдал приказ убить ее.

По ее словам, такие намерения возникали у Порошенко и ранее, однако каждый раз обстоятельства складывались в ее пользу.

«Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой о моей физической ликвидации от администрации президента, от Таранова (замглавы администрации президента Андрей Таранов) вскоре после чего он погиб. Второй раз я получила предупреждение от внешней разведки, что есть приказ о моей ликвидации, опять-таки с Банковой», — рассказала Савченко.

По её словам, она получила еще одно предупреждение о готовящемся на нее покушении по приказу из администрации президента Украины, сообщает Life.