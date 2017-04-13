Надежда Савченко оказала первую помощь женщине в ДТП
Участником ДТП в Киеве, в котором пострадала пожилая пенсионерка, стала украинский депутат Надежда Савченко.
Инцидент произошел на улице Драйзера около дома №4, передает RG.ru.
В машине находилась депутат Верховной рады Надежда Савченко, а за рулем - ее сестра Вера, которая заявила, что не сбивала женщину, а просто толкнула ее бампером.
Надежда Савченко вышла из авто и осмотрела колено, обработала баллончиком с заморозкой от травм и забинтовала.
Женщина с незначительными повреждениями была доставлена в больницу.
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