Надежда Савченко оказала первую помощь женщине в ДТП

Участником ДТП в Киеве, в котором пострадала пожилая пенсионерка, стала украинский депутат Надежда Савченко.

Инцидент произошел на улице Драйзера около дома №4, передает RG.ru.

В машине находилась депутат Верховной рады Надежда Савченко, а за рулем - ее сестра Вера, которая заявила, что не сбивала женщину, а просто толкнула ее бампером.

Надежда Савченко вышла из авто и осмотрела колено, обработала баллончиком с заморозкой от травм и забинтовала.

Женщина с незначительными повреждениями была доставлена в больницу.