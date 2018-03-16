Надежда Савченко обвинила власти Украины в своей бездетности

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная за убийство российских журналистов в Донбассе, но помилованная президентом РФ, призналась, что у нее нет детей, так как государство не может обеспечить достойную финансовую поддержку женщинам, решившим завести первенца.

«Я не хочу родить их в этой стране. А те, у кого есть дети, им ещё страшнее», — сказала Савченко.

Ранее Савченко дала украинцам свой номер телефона, чтобы они могли обратиться к ней за помощью, сообщает Life.