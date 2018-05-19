Надежда Савченко наняла адвокатов при пустых карманах
Обвиняемая в подготовке терактов депутат Верховной рады Надежда Савченко подписала договоры с адвокатами Александром Шадриным и Константином Глобой.
Информацию о новых представителях интересов Савченко в суде подтвердил сам Шадрин.
«Я подтверждаю эту информацию», - сказал он ТАСС.
Ранее Савченко отказалась от услуг адвокатов из-за отсутствия денег на оплату их услуг, после чего ей назначили государственного защитника Юлию Ткач из Центра бесплатной правовой помощи.
Следователи обвиняют Савченко в планировании теракта в здании парламента и правительственном квартале. Обвиняемой грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.
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