Надежда Савченко наняла адвокатов при пустых карманах

Обвиняемая в подготовке терактов депутат Верховной рады Надежда Савченко подписала договоры с адвокатами Александром Шадриным и Константином Глобой.

Информацию о новых представителях интересов Савченко в суде подтвердил сам Шадрин.

«Я подтверждаю эту информацию», - сказал он ТАСС.

Ранее Савченко отказалась от услуг адвокатов из-за отсутствия денег на оплату их услуг, после чего ей назначили государственного защитника Юлию Ткач из Центра бесплатной правовой помощи.

Следователи обвиняют Савченко в планировании теракта в здании парламента и правительственном квартале. Обвиняемой грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.