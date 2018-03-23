Надежда Савченко может получить пожизненный срок

Обвинения, предъявленные депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко, грозят ей пожизненным заключением.

Парламентарию инкриминируют подготовку к государственному перевороту и террористическому акту, посягательство на жизнь первых лиц государства, содействие террористиеской организации и незаконное обращение с оружием.

По словам сотрудника Главной военной прокуратуры Украины Александра Банника, Савченко может поучить до 15 лет лишения свободы или пожизненно, с конфискацией имущества или без таковой, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на украинские СМИ.

Савченко была задержана 22 марта. Во время заседания суда по вопросу избрания ей меры пресечения депутат объявила голодовку.