Надежда Савченко готова отсидеть в России 22 года
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная за убийство российских журналистов в Донбассе, но помилованная президентом РФ, а также обвиняемая в подготовке теракта и государственного переворота на Украине, согласна провести 22 года в российской тюрьме.
«Я прекрасно знаю, какая судьба меня ждет в России. Если, к примеру, за меня отдадут всех 60 пленных и крымских татар, которые находятся в Российской Федерации, то да, я соглашусь с судьбой и отсижу 22 года в РФ», — сказала Савченко, находящаяся под арестом в Киеве.
Ранее она отказалась от адвокатов, заявив, что у нее недостаточно денег, чтобы оплачивать их работу, сообщает «РИА Новости».
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