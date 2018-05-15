Надежда Савченко готова отсидеть в России 22 года

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная за убийство российских журналистов в Донбассе, но помилованная президентом РФ, а также обвиняемая в подготовке теракта и государственного переворота на Украине, согласна провести 22 года в российской тюрьме.

«Я прекрасно знаю, какая судьба меня ждет в России. Если, к примеру, за меня отдадут всех 60 пленных и крымских татар, которые находятся в Российской Федерации, то да, я соглашусь с судьбой и отсижу 22 года в РФ», — сказала Савченко, находящаяся под арестом в Киеве.

Ранее она отказалась от адвокатов, заявив, что у нее недостаточно денег, чтобы оплачивать их работу, сообщает «РИА Новости».

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