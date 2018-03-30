Надежда Савченко голодает в СИЗО

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная за убийство российских журналистов в Донбассе, но помилованная президентом РФ, уже восьмой день голодает в знак протеста против своего ареста, сообщила ее сестра Вера Савченко.

По ее словам, Савченко решила не акцентировать внимание на своем самочувствии в связи с голодовкой, но, когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело.

«Ей дают таблетки от желудка, это сказал врач в следственном изоляторе, а так она пьет воду и попросила капли для носа», — заявила Вера Савченко.

Она также отметила, что у Надежды постоянно происходят спазмы желудка.

По версии Генпрокуратуры Украины, Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы, сообщает «РИА Новости».