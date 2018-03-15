Надежда Савченко будет баллотироваться в президенты

Депутат украинского парламента Надежда Савченко намерена побороться за пост президента страны на выборах в 2019 году.

Своими дальнейшими планами в политике Савченко поделилась с телеканалом NewsOne. По ее словам, до выборов она будет продолжать работать в Верховной раде. Выдвинутые против нее обвинения Савченко назвала фантазиями.

Она также раскритиковала нынешнюю власть Украины. По ее словам, люди, в руках которых она находится, являются преступниками, генпрокурора страны Юрия Луценко Савченко назвала марионеткой президента Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Украины направила в Раду запрос о лишении Савченко депутатской неприкосновенности и возможности ее ареста. Дпутата обвиняют в подготовке теракта.