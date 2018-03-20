Надежда Савченко: Ба-бах! Що, всрались?

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, осужденная за убийство российских журналистов в Донбассе, но помилованная президентом РФ, записала видео с намеком на уничтожение здания украинского парламента из минометов.

В видеоролике Савченко грозно смотрит в объектив камеры на фоне зала Верховной рады. После минуты молчания она внезапно произносит фразу: «Ба-бах! Що, всрались?»

В конце видео появляется подпись «Надежда Савченко — кандидат от народа».

Пресс-секретарь депутата Татьяна Проторченко поспешила прокомментировать провокационное видео, отметив, что никакой угрозы в ролике нет.

«Где там угроза? Дети играются пистолетами — это угроза или нет? Не надо искать дополнительный смысл там, где его нет», — заявила Проторченко, добавив, что все происходящее в раде является абсурдом.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в здании Верховной рады, сообщает Life.

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