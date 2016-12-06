ДНР надеется согласовать с Киевом обмен пленными по формуле «всех на всех»

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова выразила надежду, что Контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе удастся провести обмен пленными по формуле «всех на всех», как это предусмотрено Минскими соглашениями.

- Хочу выразить надежду, что представители украинской стороны найдут в себе силы разблокировать процесс обмена, и переговоры наконец-то сдвинутся с мертвой точки. Все зависит только от политической воли президента Украины, — цитирует Морозову Донецкое агентство новостей.

По словам омбудсмена, одним из главных вопросов повестки на предстоящем заседании гуманитарной подгруппы Контактной группы по-прежнему остается реализация Киевом пункта 6 Минских соглашений — освобождение украинской стороной всех незаконно удерживаемых лиц.

Она также призвала Киев накануне Новогодних и Рождественских праздников провести долгожданный обмен в формате «всех на всех».

Ранее, глава делегации ДНР на Минских переговорах, председатель Народного Совета Денис Пушилин выразил надежду, что до начала новогодних праздников удастся провести обмен пленными между Украиной и ДНР.

Такое же мнение высказал по итогам встречи министров иностранных дел «нормандской четверки» глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, отметив, что «большой обмен» пленными может состояться до католического Рождества, то есть до 25 декабря.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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