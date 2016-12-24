МИД РФ надеется на соблюдение договора о сокращении вооружений при Трампе

Замглавы МИД России Сергей Рябков надеется на соблюдение российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений от 2010 года при новой администрации США.

- Мы хорошо представляем себе, какие программы находятся в фазе реализации и в фазе проработки с американской стороны. Они, наверное, достаточно осведомлены о том, что у нас делается, - заявил Рябков.

При этом он отметил, что РФ и США привержены договору ДСНВ от 2010 года, который успешно выполняется.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости укрепления и расширения ядерного потенциала США.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, состоявшихся 8 ноября. Он вступит в должность 8 января 2017 года, сообщает «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
Организации: МИД
Следующая новость Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО