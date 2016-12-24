МИД РФ надеется на соблюдение договора о сокращении вооружений при Трампе

Замглавы МИД России Сергей Рябков надеется на соблюдение российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений от 2010 года при новой администрации США.

- Мы хорошо представляем себе, какие программы находятся в фазе реализации и в фазе проработки с американской стороны. Они, наверное, достаточно осведомлены о том, что у нас делается, - заявил Рябков.

При этом он отметил, что РФ и США привержены договору ДСНВ от 2010 года, который успешно выполняется.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости укрепления и расширения ядерного потенциала США.

Республиканец Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, состоявшихся 8 ноября. Он вступит в должность 8 января 2017 года, сообщает «Интерфакс».