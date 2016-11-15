МИД РФ надеется на прекращение арестов граждан РФ в третьих странах при Трампе

Российская сторона надеется, что новая администрация Белого дома во главе с Дональдом Трампом прекратит порочную практику арестов граждан РФ в третьих странах. Такое заявление сделал Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

- Больших масштабов достигла проблема противоправной практики арестов россиян в третьих странах по запросу США, их последующей экстрадиции на территорию США. Это совершенно недопустимая практика. У нас сейчас ряд таких случаев на контроле. По всем мы продолжаем работать. Всем знакомы фамилии Бута, Ярошенко, Селезнева, других. Очень важно, что эта проблема стала привлекать повышенное внимание наших правозащитных организаций, - цитирует ТАСС выступление Долгова на пресс-конференции.

По словам дипломата, пора «прекратить противоправную практику охоты по всему миру», поскольку российская сторона готова к открытому и честному диалогу.

- Презумпцию невиновности никто не отменял и не давал права американским властям нарушать законные права и интересы российских граждан. Мы неоднократно доводили эту оценку до Вашингтона. Это серьезная тема, серьезный раздражитель в отношениях с США, часть наследства, которая досталась от администрации Обамы своему преемнику, - подчеркнул Долгов.