США начнет сотрудничать с Россией

Госдепартамент США сообщил, что Соединенные Штаты Америки будут пересматривать отношения с Россией по поводу сотрудничества в рамках урегулирования конфликта в Сирии из-за обстрела колонны гуманитарной помощи ООН, сообщают РИА Новости


Как заявил представитель госдепартамента США Джон Кирби, Америка будет поднимать этот вопрос в переговорах с Россией. Учитывая вопиющее нарушение режима прекращения огня, американская сторона планирует пересматривать перспективу сотрудничества с РФ.

Ранее представители пресс-службы ООН сообщили, что 19 сентября организация отправила помощь в два населенных пункта провинций Хомс и Алеппо. Гумпомощь предназначалась более чем для 160 тысяч человек. Отправленный в сирийскую провинцию гуманитарный конвой ООН был обстрелян с воздуха.

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