ФНС РФ начнет рассылку налоговых уведомлений гражданам уже весной
Федеральная налоговая служба РФ начнет рассылку налоговых уведомлений уже весной текущего года.
Причиной раннего начала кампании по рассылке уведомлений гражданам стала необходимость заранее разобраться с ошибками в платежках.
Отмечается, что все платежные документы будут доставлены адресатам до осени, а заплатить налоги по-прежнему будет необходимо до 1 декабря 2017 года.
В этом году вступили в силу новые правила уплаты налогов, согласно которым, граждане, не заплатившие налоги из-за того, что не получили уведомления или не заявили налоговую льготу, могут быть оштрафованы на сумму, составляющую 20 процентов от неуплаченного налога, сообщает Ura.ru.
Следующая новость Цены на нефть демонстрируют уверенный рост
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии