ПФР начнет производить единовременные выплаты c 13 января
С 13 января российские пенсионеры смогут получить единовременную выплату в пять тысяч рублей, сообщили пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).
Как уточняется в сообщении, все пенсионеры получат единовременную выплату с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают ли они пенсию через Почту России или через другую организацию.
Пенсионеры, у которых дата доставки пенсии на дом с 13 числа, получат пять тысяч рублей вместе с пенсией, а те пенсионеры, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, получат пять тысяч рублей в срок с 13 по 28 января, сообщает «Интерфакс».
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