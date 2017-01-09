ПФР начнет производить единовременные выплаты c 13 января

С 13 января российские пенсионеры смогут получить единовременную выплату в пять тысяч рублей, сообщили пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Как уточняется в сообщении, все пенсионеры получат единовременную выплату с 13 по 28 января 2017 года. Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают ли они пенсию через Почту России или через другую организацию.

Пенсионеры, у которых дата доставки пенсии на дом с 13 числа, получат пять тысяч рублей вместе с пенсией, а те пенсионеры, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, получат пять тысяч рублей в срок с 13 по 28 января, сообщает «Интерфакс».