МВД начнет премировать граждан России за помощь в работе
МВД России заявило начале выплат крупных премиальных гражданам России за содействие в раскрытии преступлений и задержании преступников.
Речь идет о суммах от 500 тысячах до 3 млн рублей. Предельный размер вознаграждения не устанавливается. Выплата возможна в наличной и безналичной форме.
Отмечается, что основанием для выплаты вознаграждения гражданину станет инициативное представление им достоверной информации в период размещения объявления на официальном интернет-сайте МВД России в сети, которая привела к раскрытию преступления и (или) задержанию лиц, его совершивших, передает Interfax.
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