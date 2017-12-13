МВД начнет премировать граждан России за помощь в работе

МВД России заявило начале выплат крупных премиальных гражданам России за содействие в раскрытии преступлений и задержании преступников.

Речь идет о суммах от 500 тысячах до 3 млн рублей. Предельный размер вознаграждения не устанавливается. Выплата возможна в наличной и безналичной форме.

Отмечается, что основанием для выплаты вознаграждения гражданину станет инициативное представление им достоверной информации в период размещения объявления на официальном интернет-сайте МВД России в сети, которая привела к раскрытию преступления и (или) задержанию лиц, его совершивших, передает Interfax.