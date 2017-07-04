Начинающие водители получат скидку на новую машину

С 1 июля начинающие водители смогут купить автомобиль российского производства со скидкой в 20 процентов.

Как уточняется в материале, приобрести отечественный автомобиль можно по госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

На господдержку может претендовать мать или отец двух и более детей, а участником программы «Первый автомобиль» может стать любой, кто ранее не выступал заемщиком по автокредиту и не оформлял на себя машину.

В новых госпрограммах не имеет значения размер первоначального взноса, скидка, субсидируемая государством, при любых условиях будет составлять 10 процентов от цены автосалона.

В госпрограмме участвуют новые автомобили, собранные на территории России, стоимость которых не превышает 1,45 миллиона рублей.

Участие в госпрограммах позволяет нивелировать переплату по кредиту, в случае, если у вас есть возможность оплатить первоначальный взнос, сообщает ТАСС.

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