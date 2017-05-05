В МО начался сезон фонтанов

В Подмосковье усилена работа муниципалитетов по повышению качества жизни граждан и формированию комфортной среды проживания. В рамках работ по благоустройству общественных пространств, парковых зон и мест отдыха запущены городские фонтаны.

По словам министра ЖКХ области Евгения Хромушина, фонтаны являются украшением любого населенного пункта и местом коллективного отдыха граждан. В Московской области их в общей сложности около 700.

Большинство фонтанов являются традиционными. Однако Мытищах и Подольске заработали более современные водные сооружения – с подсветкой и танцующими струями, рассказал министр интернет-изданию «Подмосковье сегодня».