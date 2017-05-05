В МО начался сезон фонтанов
В Подмосковье усилена работа муниципалитетов по повышению качества жизни граждан и формированию комфортной среды проживания. В рамках работ по благоустройству общественных пространств, парковых зон и мест отдыха запущены городские фонтаны.
По словам министра ЖКХ области Евгения Хромушина, фонтаны являются украшением любого населенного пункта и местом коллективного отдыха граждан. В Московской области их в общей сложности около 700.
Большинство фонтанов являются традиционными. Однако Мытищах и Подольске заработали более современные водные сооружения – с подсветкой и танцующими струями, рассказал министр интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Следующая новость В Набережных Челнах провалились под землю два грузовика
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии