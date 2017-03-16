В МО начался фестиваль крымских вин

В Подмосковье стартовал трехдневный фестиваль крымских вин. Организаторы обещают проводить его регулярно.

Мероприятие проходит в Одинцово. На нем представлено свыше 50 сортов различных вин, а также более крепкие напитки – водки и коньяки.

Посетителям фестиваля предлагается не только продегустировать продукцию крымских виноделов, но и приобрести ее по оптовым ценам, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».