Начался суд по делу «хабаровских живодерок»

В Хабаровске начался суд по делу «хабаровских живодерок», обвиняемых по четырем статьям Уголовного кодекса России, сообщила исполняющая обязанности руководителя управления ведомства по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко.

По ее словам, живодерки обвиняются по статьям «Жестокое обращение с животными», «Разбой», «Оскорбление религиозных чувств верующих» и «Возбуждение ненависти либо вражды».

В ноябре Индустриальный районный суд Хабаровска принял решение об аресте несовершеннолетних живодерок, обвиняемых в истязании и убийстве 15 кошек и собак. Адвокаты после этого подавали апелляционные жалобы, однако оспорить меру пресечения не смогли.

После публикации в интернете снимков с расправами над невинными животными по всей России прокатилась волна протестов. Жители разных городов вышли на митинги с требованием наказать живодеров по всей строгости закона, сообщает «РИА Новости».

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