Началось ежегодное послание президента России Федеральному Собранию
В Кремле началось ежегодное послание президента Владимира Путина к Федеральному Собранию.
В зале собрались депутаты Госдумы и Совета Федерации, а также руководители регионов, члены правительства, ЦИК, Общественной и Счетной палат, представители основных конфессий, представители крупнейших СМИ.
В прошлом году послание президента длилось 58 минут, и было посвящено проблеме борьбы с терроризмом и отношениям с Турцией после инцидента со сбитым российским самолетов в небе над Сирией, сообщает «Интерфакс».
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