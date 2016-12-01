Началось ежегодное послание президента России Федеральному Собранию

В Кремле началось ежегодное послание президента Владимира Путина к Федеральному Собранию.

В зале собрались депутаты Госдумы и Совета Федерации, а также руководители регионов, члены правительства, ЦИК, Общественной и Счетной палат, представители основных конфессий, представители крупнейших СМИ.

В прошлом году послание президента длилось 58 минут, и было посвящено проблеме борьбы с терроризмом и отношениям с Турцией после инцидента со сбитым российским самолетов в небе над Сирией, сообщает «Интерфакс».