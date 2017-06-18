Начальники ряда региональных силовых структур лишились должностей

Президент России Владмир Путин отстранил от занимаемых должностей начальников нескольких региональных главков СК, МВД, ФСИН и Западно-Сибирского прокурора.

Как пишет РИА Новости, сняты с занимаемых постов руководитель СК по Ленинградской области Алексей Маяков, замначальника главного управления МВД по Свердловской области Владимир Романюк, начальник управления ФСИН по Московской области Анатолий Тихомиров, а также Западно-Сибирский транспортный прокурор Сергей Феоктистов.

В том указе сообщается, что на пост начальника ГИБДД назначен Михаил Черников, министром внутренних дел Карачаево-Черкесской Республики стал Игорь Трифонов, начальником ГУ МВД по Ростовской области будет Олег Агарков, а пост руководителя Главного управления процессуального контроля СК займет Григорий Житенев.