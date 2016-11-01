Начальники Генеральных штабов России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

В Москве состоялись переговоры начальников Генеральных штабов России и Турции Валерия Герасимова и Хулуси Акара, на которых обсуждалась текущая ситуация в Сирии и, в частности, в районе города Алеппо.

«В ходе встречи продолжено обсуждение вопросов взаимодействия по урегулированию сирийского конфликта, включая вопрос нормализации обстановки вокруг города Алеппо», — цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы российского Министерства обороны.

Как отмечается в документе, Герасимов проинформировал турецкого коллегу об усилиях, предпринимаемых российской стороной по улучшению гуманитарной ситуации в регионе.

Стороны пришли к согласию по вопросу о том, что для эффективного ведения операции в Алеппо необходимо размежевать боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ организация) и бойцов так называемой «умеренной оппозиции».

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