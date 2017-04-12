Начальник поезда в вагоне принял роды у пассажирки

Начальник поезда № 97 «Кисловодск-Тында» принял роды у пассажирки в одном из вагонов состава.

Инцидент произошел по пути следования поезда, в районе станции Миасс, сообщает Regnum.

Начальник поезда выполнил все необходимые операции — принял роды, обрезал пуповину и обмыл ребенка, он также обеспечил санитарное состояние поезда.

Роды прошли успешно, у пассажирки родилась девочка, обе находятся в родильном доме Миасса, их здоровье вне опасности.

После выписки из роддома, женщина и ребенок получат билеты до Кургана, куда изначально и ехала роженица.

Также во время выписки женщины из роддома ей будет вручено специальное «Свидетельство о рождении в поезде».