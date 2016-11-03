Начальник колонии не был отстранен после сообщения Дадина о пытках
Информация об увольнении начальника исправительной колонии номер 7 в Карелии Сергея Коссиева, где отбывает наказание Ильдар Дадин, не подтвердилась.
По словам сотрудника отдела кадров учреждения, Коссиев не был уволен в связи с расследованием инцидента с Дадиным, он находится в отпуске.
УФСИН от комментариев пока отказывается, сообщает ТАСС.
Ранее супруга Дадина опубликовала в социальных сетях информацию о том, что осужденный на три года лишения свободы за участие в несогласованных акциях протеста Дадин подвергается в Сегежской колонии постоянным избиениям и пыткам.
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