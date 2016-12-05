Начальник Генштаба Украины опасается нападения России «отовсюду»

В интервью агентству «Укринформ» начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко заявил, что Киев опасается военного вторжения России на свою территорию отовсюду, «где есть русские войска».

- Украина может ожидать удар с Севера, с Запада и с Юга, - цитирует утверждение Муженко РИА «Новости».

По словам генерала, на Украине формируются подразделения территориальной обороны, как это делается, в частности, в Прибалтике.