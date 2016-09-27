Начальник антикоррупционного главка МВД подал рапорт об отставке

Глава главного антикоррупционного управления МВД, генерал Андрей Курносенко уже на этой неделе может уйти в отставку из-за обвинений в коррупции, предъявленных врио начальника управления, подполковнику Дмитрию Захарченко.

Уже после ареста Захарченко генерал Курносенко «написал рапорт», сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его мнению, «Курносенко уже на днях официальным указом пойдёт в отставку».

"В позапрошлую пятницу рапорт находился в Департаменте госслужбы и кадров МВД. По нему должно быть решение (министра Владимира) Колокольцева", — сказал собеседник агентства, отметив, что проверка в антикоррупционном управлении, объявленная министром, скорее всего, завершится отставкой Курносенко.

Ранее при обыске в квартире сестры подполковника Захарченко были найдены денежные средства на сумму 8,5 млрд рублей в разной валюте. Захарченко не смог объяснить происхождение этих средств.

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Места: Россия
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